Мониторинг тагильских сточных вод выявил 400 случаев превышения норм вредных веществ

29 августа в администрации города прошло совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с экологией Нижнего Тагила.

Как сообщили специалисты, был взят забор воды из 13 выпусков для оценки промышленных стоков шести предприятий. По результатам экспертизы в воде зафиксировано превышение содержания марганца, хлоридов и сухих составляющих. Данные сточные воды попадают в реки Сухая Ольховка, Вязовка, Малая Кушва, Белая Ватиха.

Среди причин превышения ПДН экологи называют использование на предприятиях старого оборудования, малое финансирование экологических программ на промпредприятиях, невыполнение норм, распространяющихся на производственные циклы.