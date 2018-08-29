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Мониторинг тагильских сточных вод выявил 400 случаев превышения норм вредных веществ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мониторинг тагильских сточных вод выявил 400 случаев превышения норм вредных веществ

Сегодня, 21:00Здоровье и экология
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