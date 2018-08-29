Новый пункт забора крови будет обустроен в тагильской поликлинике №4
Сегодня, 06:30Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Современный пункт для забора крови появится в поликлинике №4 на Новострое в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагильский рабочий»
В здании поликлиники для пункта забора крови будет отведено несколько кабинетов, в которых ранее находилась стоматология.
В настоящий момент несколько пунктов находятся в разных помещениях. После реконструкции пунктов будет шесть, они расположатся в окошках рядом друг с другом. Это позволит устранить очереди на сдачу анализов по утрам.
Помимо этого, в коридоре будет установлен пост, где будут дежурить два-три сотрудника. Они будут заниматься регистрацией пациентов и записью на сдачу анализов.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей