Новый пункт забора крови будет обустроен в тагильской поликлинике №4

В здании поликлиники для пункта забора крови будет отведено несколько кабинетов, в которых ранее находилась стоматология.

В настоящий момент несколько пунктов находятся в разных помещениях. После реконструкции пунктов будет шесть, они расположатся в окошках рядом друг с другом. Это позволит устранить очереди на сдачу анализов по утрам.