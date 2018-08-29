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Заморозки до -4 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле 31 августа и 1 сентября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Pilze 14

Заморозки до -4 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле 31 августа и 1 сентября

Сегодня, 19:25Здоровье и экология
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