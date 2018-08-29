Заморозки до -4 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле 31 августа и 1 сентября
Сегодня, 19:25Здоровье и экология
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31 августа и 1 сентября в Свердловской области ожидаются заморозки от 0 до -4 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
ФГБУ «Уральское УГМС» предупреждает жителей Свердловской области о наступлении заморозков ночью и утром 31 августа и 1 сентября. Температура в воздухе и на поверхности почвы может опуститься от 0 до -4 градусов.
Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила рекомендует провести мероприятия по защите теплолюбивых сельскохозяйственных культур.
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