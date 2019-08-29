Глава Демидовской больницы опроверг сведения о его отстранении после «бунта» хирургов
Главный врач Демидовской больницы, где уволилось сразу несколько хирургов, Сергей Овсянников опроверг информацию о своём отстранении. Ранее АН «Между строк» со ссылкой на источники в мэрии писали, что его, а также руководителя ЦГБ № 1 Олега Николаева отстранили от работы на время проведения проверки Минздрава.
Пусть ваши коллеги (из СМИ — прим. ред.) пишут, что хотят. Это информация недостоверная. Я продолжаю работать, как работал,заявил TagilCity.ru Сергей Овсянников.
Сотрудники ЦГБ № 1 Нижнего Тагила также сообщили TagilCity.ru, что главврач Олег Николаев сегодня находится на рабочем месте и «ведёт работу с врачами», однако пресс-секретарь на прямой вопрос об отстранении Николаева отвечать оперативно отказалась — «только через официальный запрос».
Напомним, в конце июля сразу несколько хирургов Демидовской ЦГБ уволились из-за низкой зарплаты и выскоих нагрузок. На прошлой неделе по тем же причинам заявления на увольнение подали хирурги ЦГБ № 1. После этого в Нижний Тагил приехала комиссия Минздрава и представителей ведомства на федеральном уровне и объявила о проверке тагильских медучреждений, к делу также подключилась прокуратура, а губернатор Евгений Куйвашев взял ситуацию под личный контроль. Свердловский министр здравоохранения Андрей Цветков получил выговор от Куйвашева. Как заявил вице-губернатор Павел Креков ситуация спровоцирована в частности слабой работой главврачей с конкретными медиками. Хирургов ЦГБ № 1 уговорили забрать заявления, пообещав пересмотреть систему оплаты, в Демидовскую на замену уволившимся направили врачей из Екатеринбурга