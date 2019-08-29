Профсоюз «скорой помощи» прогнозирует массовое увольнение российских врачей

По мнению Белякова, медики не довольны своей работой из-за низких зарплат, системы штрафов и большой физической нагрузки, и к новому году в России может случится коллапс с массовым увольнением врачей. Такая тенденция уже намечается в Челябинской области, Ставропольском крае, кроме того, сотрудники «скорой помощи» в Петрозаводске пригрозили забастовкой.

Условия работы, которые сегодня выставили медикам, действительно из ряда вон выходящие. Мало того, что за одну и ту же работу сегодня врачам везде платят по-разному, так еще на медицинское сообщество ополчились правоохранительные органы, пачками возбуждающие уголовные дела, а также граждане, считающие, что врачи — это обслуга, не более того. Работать уже и вправду невозможно,считает Дмитрий Беляков.