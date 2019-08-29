Прохладные и дождливые выходные обещают синоптики тагильчанам

В пятницу, 30 августа, синоптики обещают горожанам до +12 градусов днем и +7 градусов ночью. Кратковременные дожди, ветер — до 16 метров в секунду.

В субботу днем ожидается до +10 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до +7 градусов. Небольшой дождь, ветер — до 12 метров в секунду.