Прохладные и дождливые выходные обещают синоптики тагильчанам
Сегодня, 09:41Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ближайшие выходные жителей Нижнего Тагила, по данным Гисметео, ждет прохладная и дождливая погода.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу, 30 августа, синоптики обещают горожанам до +12 градусов днем и +7 градусов ночью. Кратковременные дожди, ветер — до 16 метров в секунду.
В субботу днем ожидается до +10 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до +7 градусов. Небольшой дождь, ветер — до 12 метров в секунду.
В воскресенье, 1 сентября, днем ожидается до +11 градусов, ночью +6. Пасмурно, небольшой дождь. Ветер — до 9 метров в секунду.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей