В Нижнем Тагиле в ночь на 30 августа ожидаются сильные дожди

Спасатели предупреждают, что возможны сбои в подаче электроэнергии, водителям рекомендуют без необходимости не пользоваться личным транспортом и не парковать его вблизи деревьев. При возникновении чрезвычайных ситуаций МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» просит звонить по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.

Напомним о том, что штормовое предупреждение на территории Свердловской области было объявлено 28 и 29 августа. По сообщению ГУ МЧС РФ по Среднему Уралу, в эти дни в регионе ожидались сильные и проливные дожди.