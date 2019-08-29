В Нижнем Тагиле в ночь на 30 августа ожидаются сильные дожди
Вчера, 22:10Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Уральские синоптики сообщают жителям Свердловской области о том, что ночью 30 августа местами ожидаются сильные и очень сильные дожди.
Сюжеты: Нижний Тагил
Спасатели предупреждают, что возможны сбои в подаче электроэнергии, водителям рекомендуют без необходимости не пользоваться личным транспортом и не парковать его вблизи деревьев. При возникновении чрезвычайных ситуаций МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» просит звонить по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
Напомним о том, что штормовое предупреждение на территории Свердловской области было объявлено 28 и 29 августа. По сообщению ГУ МЧС РФ по Среднему Уралу, в эти дни в регионе ожидались сильные и проливные дожди.
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