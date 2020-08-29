Синоптики назвали причину наступившей на Урале жары

Синоптики назвали причину наступившей на Урале жары

Сегодня, 19:54Здоровье и экологияPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что наступление жаркой погоды на Урале связано с выносом воздуха из Центральной Азии, пишет Ура.ру.

В начале августа на Урале установилась прохладная погода, и шли дожди. В эти выходные в регионе ожидается жара в 30 градусов. По словам Макаровой, заморозки были из-за изотоков сухого воздуха с севера: в сухом воздухе температура меняется очень быстро. Теперь теплый воздух приносит из Казахстана и Центральной Азии.

По мнению специалиста, резкие перепады температур для Урала — это нормальное явление.

Ранее главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказывал, что в Свердловской области в последние дни лета ожидается аномально теплая погода.

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