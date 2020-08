Синоптики назвали причину наступившей на Урале жары

Специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что наступление жаркой погоды на Урале связано с выносом воздуха из Центральной Азии, пишет Ура.ру.

В начале августа на Урале установилась прохладная погода, и шли дожди. В эти выходные в регионе ожидается жара в 30 градусов. По словам Макаровой, заморозки были из-за изотоков сухого воздуха с севера: в сухом воздухе температура меняется очень быстро. Теперь теплый воздух приносит из Казахстана и Центральной Азии. По мнению специалиста, резкие перепады температур для Урала — это нормальное явление. Ранее главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказывал, что в Свердловской области в последние дни лета ожидается аномально теплая погода.

