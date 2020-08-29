В Свердловской области выявили 116 случаев заболевания COVID-19

Выписали по выздоровлению из больниц 55 пациентов за сутки.
В общей сложности за время пандемии заболели 25 076 человек, выздоровели 19 856.
От инфекции за сутки умерли семь человек. В общей сложности насчитывается 448 умерших за время пандемии в Свердловской области.
90 человек находятся в тяжелом состоянии, 45 не могут дышать самостоятельно и подключены к ИВЛ. Пациентов в состоянии средней степени тяжести насчитывается 180 человек.
В целом по России за прошедшие сутки подтвердили 4941 случай заболевания, 111 умерли. За время пандемии в РФ заболело 985 346 человек, из них выздоровели 804 383, а умерли 17 025 человек.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыться детским садам и баням с 9 сентября.