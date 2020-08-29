В Свердловской области выявили 116 случаев заболевания COVID-19

В Свердловской области выявили 116 случаев заболевания COVID-19

Сегодня, 13:17Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
За последние сутки в Свердловской области коронавирус выявлен у 116 человек, сообщил оперативный штаб Свердловской области.

Выписали по выздоровлению из больниц 55 пациентов за сутки.

В общей сложности за время пандемии заболели 25 076 человек, выздоровели 19 856.

От инфекции за сутки умерли семь человек. В общей сложности насчитывается 448 умерших за время пандемии в Свердловской области.

90 человек находятся в тяжелом состоянии, 45 не могут дышать самостоятельно и подключены к ИВЛ. Пациентов в состоянии средней степени тяжести насчитывается 180 человек.

В целом по России за прошедшие сутки подтвердили 4941 случай заболевания, 111 умерли. За время пандемии в РФ заболело 985 346 человек, из них выздоровели 804 383, а умерли 17 025 человек.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыться детским садам и баням с 9 сентября.

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