Диоксид азота, борьба со свалками и рыбья смерть. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Диоксид азота, борьба со свалками и рыбья смерть. Эко-итоги в Нижнем Тагиле
Диоксид азота, борьба со свалками и рыбья смерть. Эко-итоги в Нижнем Тагиле
Вчера, 22:20Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Несколько раз за неделю редакция TagilCity.ru фиксировала превышения загрязняющих веществ во время коротких замеров на ж/д вокзале. Но при 20-минутных замерах концентрация диоксида азота превышала норму только в один день. О всех результатах замеров, а также о борьбе со свалкой и гибели рыбы, читай в эко-итогах недели.

Во время 2-минутных замеров газоанализатор показывал значения веществ-загрязнителей:

  • 23 августа – диоксид азота – 0,1 мг/м3;
  • 24 августа – диоксид азота – до 1,2 мг/м3;
  • 25 августа – диоксид азота – до 1,2 мг/м3;
  • 26 августа – диоксид азота – до 0,2 мг/м3;
  • 27 августа – нулевые показатели;
  • 28 августа – нулевые показатели;
  • 29 августа – диоксид азота – до 0,6 мг/м3.

При этом только 25 августа содержание в воздухе диоксида азота прибор показывал и при 20-минутных контрольных замерах. Значение вещества было 0,1 мг/м3, что не превышает разовую ПДК (0,2 мг/м3).

В районе Новая Кушва местная жительница уже несколько лет борется с несанкционированными свалками, которые копятся вдоль дорог годами. При этом на местности оборудованы несколько площадок для сбора ТКО с новыми евроконтейнерами. Мусор с них вывозится регулярно, но местные жители и водители проезжающих мимо машин почему-то предпочитают сваливать все на обочину.

Сотни мертвых рыб в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом обнаружили местные жители. Лещи и подлещики плавали в воде к верху брюхом и не подавали признаков жизни. Причиной смерти могли быть паразиты, попавшие в воздушный пузырь рыбы. Однако специалисты Свердловской рыбохраны не подтвердили эту информацию и заявили, что в воде плавают живые лещи, а не погибшие от глистов.

Мор рыбы в Черноисточинском пруду — случай не единичный. В Верней Салде на Исинском пруду жители сфотографировали мертвую рыбу, раскиданную по берегу. После этого салдинцы обеспокоились состоянием воды, ведь пруд снабжает питьевой водой весь город. С водоемами Верхней Салды и так не все гладко — после июльского потопа в реке Салда было выявлено превышение превышение предельно-допустимой концентрации нефтепродуктов.

Из-за лесных пожаров в Свердловской области было возбуждено сразу три уголовных дела по статье «Уничтожение лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем или иными источниками опасности». Глава минприроды региона Алексей Кузнецов рассказал, что два уголовных дела были возбуждены из-за пожаров под Первоуральском. Также после возгорания в Хомутовке в полицию были доставлены четыре человека — сотрудники организации, занимающейся вырубкой. Тем временем чиновники оценили ущерб от лесных пожаров в регионе в 52 млн рублей.

Смог от этих пожаров в начале недели дошел и до Нижнего Тагила. Жители всех районах жаловались на удушающий запах гари. Роспотребнадзор советовал гражданам не выходить из дома без необходимости, а также не открывать окна и занавешивать их мокрой тканью.

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