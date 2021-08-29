Диоксид азота, борьба со свалками и рыбья смерть. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Несколько раз за неделю редакция TagilCity.ru фиксировала превышения загрязняющих веществ во время коротких замеров на ж/д вокзале. Но при 20-минутных замерах концентрация диоксида азота превышала норму только в один день. О всех результатах замеров, а также о борьбе со свалкой и гибели рыбы, читай в эко-итогах недели.

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