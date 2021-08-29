Диоксид азота, борьба со свалками и рыбья смерть. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Во время 2-минутных замеров газоанализатор показывал значения веществ-загрязнителей:
При этом только 25 августа содержание в воздухе диоксида азота прибор показывал и при 20-минутных контрольных замерах. Значение вещества было 0,1 мг/м3, что не превышает разовую ПДК (0,2 мг/м3).
В районе Новая Кушва местная жительница уже несколько лет борется с несанкционированными свалками, которые копятся вдоль дорог годами. При этом на местности оборудованы несколько площадок для сбора ТКО с новыми евроконтейнерами. Мусор с них вывозится регулярно, но местные жители и водители проезжающих мимо машин почему-то предпочитают сваливать все на обочину.
Сотни мертвых рыб в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом обнаружили местные жители. Лещи и подлещики плавали в воде к верху брюхом и не подавали признаков жизни. Причиной смерти могли быть паразиты, попавшие в воздушный пузырь рыбы. Однако специалисты Свердловской рыбохраны не подтвердили эту информацию и заявили, что в воде плавают живые лещи, а не погибшие от глистов.
Мор рыбы в Черноисточинском пруду — случай не единичный. В Верней Салде на Исинском пруду жители сфотографировали мертвую рыбу, раскиданную по берегу. После этого салдинцы обеспокоились состоянием воды, ведь пруд снабжает питьевой водой весь город. С водоемами Верхней Салды и так не все гладко — после июльского потопа в реке Салда было выявлено превышение превышение предельно-допустимой концентрации нефтепродуктов.
Из-за лесных пожаров в Свердловской области было возбуждено сразу три уголовных дела по статье «Уничтожение лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем или иными источниками опасности». Глава минприроды региона Алексей Кузнецов рассказал, что два уголовных дела были возбуждены из-за пожаров под Первоуральском. Также после возгорания в Хомутовке в полицию были доставлены четыре человека — сотрудники организации, занимающейся вырубкой. Тем временем чиновники оценили ущерб от лесных пожаров в регионе в 52 млн рублей.
Смог от этих пожаров в начале недели дошел и до Нижнего Тагила. Жители всех районах жаловались на удушающий запах гари. Роспотребнадзор советовал гражданам не выходить из дома без необходимости, а также не открывать окна и занавешивать их мокрой тканью.