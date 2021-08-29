Нулевые показатели: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 августа

В воскресенье 29 августа при 2-минутных замерах воздуха у железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле в 14:00 показатели диоксида азота были 0,6 мг/м3.

Прямая трансляция с замерами диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида провозилась в Instagram при температуре воздуха + 17 градусов и северо-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду. По итогам 2-минутных замеров уровень диоксида азота подписался от 0,1 до 0,6 мг/м3. Вне эфира были осуществлены 20-минутные замеры пяти веществ-загрязнителей, их результаты остались по нолям. Фото: TagilCity.ru Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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