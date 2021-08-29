Тагильские мамы запишут видеообращение по проблемам экологии Евгению Куйвашеву

Тагильчанка Татьяна Важенина стала инициатором встречи местных мам. Блогер-активистка предлагает дамам встретиться и обратиться к Евгению Куйвашеву по поводу экологии Нижнего Тагила. Многодетная мама и блогер поднимет тему загрязнения воздуха.
Дорогие друзья! Экология Н.Тагила оставляет желать лучшего… Ради будущего наших детей, их здоровья… У меня сын-астматик… Кто хочет поддержать нас в обращении на прямую линию губернатору по вопросам экологии своим присутствием, мы вас ждём сегодня, в воскресный день, в 15:00 на Лисьей горе для массовости, написала тагильчанка в своём посте в Instagram.
Многодетная мама подчеркнула, что это не митинг, а аналог прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Тагильчанка совместно со своими соратницами уже подготовила текст речи. Активистка ждёт именно осознанных людей, а не «диванных критиков».
Напомним, Свердловская область стала пятой в антирейтинге регионов по количеству выбросов с предприятий. Качество воздуха в Нижнем Тагиле за последние три года, не смотря на реализацию нацпроекта, ухудшилось.