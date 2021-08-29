Тагильские мамы запишут видеообращение по проблемам экологии Евгению Куйвашеву

Дорогие друзья! Экология Н.Тагила оставляет желать лучшего… Ради будущего наших детей, их здоровья… У меня сын-астматик… Кто хочет поддержать нас в обращении на прямую линию губернатору по вопросам экологии своим присутствием, мы вас ждём сегодня, в воскресный день, в 15:00 на Лисьей горе для массовости, написала тагильчанка в своём посте в Instagram.