2 272 килограмма некачественной пищевой продукции изъяты в Нижнем Тагиле за 2016 год

29 сентября в администрации Нижнего Тагила прошло совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности города. Данные по качеству пищевой продукции предоставили члены совета общественной безопасности.



За прошедший 2016 год в Нижнем Тагиле предприятиям пищевой промышленности выписали 234 штрафа на общую сумму 1 млн 967 тыс. 100 рублей. Контролирующие органы выдали 20 предписаний о приостановке реализации продукции и вынесли 21 предупреждение. Некачественная продукция в количестве 2 272 килограмма была изъята из оборота.



Как передаёт пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, главными нарушениями на предприятиях пищевой промышленности города стали реализация продуктов с истёкшим сроком годности, несоблюдение температурного режима, совместное хранение сырой и готовой продукции.



Участники совещания приняли решение, что до конца марта 2018 года количество некачественных продуктов в магазинах и точках общественного питания должно быть снижено.