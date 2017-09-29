| регистрация
Новости Нижнего Тагила

2 272 килограмма некачественной пищевой продукции изъяты в Нижнем Тагиле за 2016 год

29 сентября 2017, 23:05Добавить новость
здоровье,Нижний Тагил,проверка,продукты,Свердловская область,экология,просрочка,просроченный товар,пища,питание
За 2016 год в Нижнем Тагиле на предприятиях пищевой промышленности изъяли 2 272 килограмма некачественной продукции. Такие цифры озвучили участники совета общественной безопасности на совещании в администрации города.

29 сентября в администрации Нижнего Тагила прошло совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности города. Данные по качеству пищевой продукции предоставили члены совета общественной безопасности.

За прошедший 2016 год в Нижнем Тагиле предприятиям пищевой промышленности выписали 234 штрафа на общую сумму 1 млн 967 тыс. 100 рублей. Контролирующие органы выдали 20 предписаний о приостановке реализации продукции и вынесли 21 предупреждение. Некачественная продукция в количестве 2 272 килограмма была изъята из оборота.

Как передаёт пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, главными нарушениями на предприятиях пищевой промышленности города стали реализация продуктов с истёкшим сроком годности, несоблюдение температурного режима, совместное хранение сырой и готовой продукции.

Участники совещания приняли решение, что до конца марта 2018 года количество некачественных продуктов в магазинах и точках общественного питания должно быть снижено.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Более 100 кг санкционных яблок уничтожено в Екатеринбурге
24 сентября, 09:15
0 0
Качество питьевой воды в Свердловской области ухудшилось
20 сентября, 11:30
5 4
НМУ первой степени объявлены в Нижнем Тагиле с 25 по 27 августа
25 августа, 23:35
1 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 59
Подписаться на новости