В Нижний Тагил на несколько дней придёт потепление
Сегодня, 11:02Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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На предстоящей неделе в Нижний Тагил вернётся тёплая погода. Дневная температура воздуха составит от 14 до 16 градусов тепла, сообщает Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 30 сентября, днём воздух прогреется до +7 градусов, ночью похолодает до +1. Переменная облачность без осадков. Ветер западный 12 м/с.
1 октября пройдут дожди. Днём температура воздуха составит +8 градусов, ночью — +2 градуса. Ветер юго-западный 13 м/с.
Потепление начнётся со среды. 2 и 3 октября днём будет до 12 градусов тепла, ночью — от +6 до +8 градусов. Переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный до 15 м/с.
В пятницу и субботу днём столбик термометра поднимется до +16, ночью — до +10. Переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер юго-западный до 15 м/с.
В воскресенье, 6 октября, вновь похолодает до +6 градусов, ночью будет +2 градуса. Облачно, без осадков. Ветер северо-западный 6 м/с.
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