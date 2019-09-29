В Нижний Тагил на несколько дней придёт потепление

В понедельник, 30 сентября, днём воздух прогреется до +7 градусов, ночью похолодает до +1. Переменная облачность без осадков. Ветер западный 12 м/с.

1 октября пройдут дожди. Днём температура воздуха составит +8 градусов, ночью — +2 градуса. Ветер юго-западный 13 м/с.

Потепление начнётся со среды. 2 и 3 октября днём будет до 12 градусов тепла, ночью — от +6 до +8 градусов. Переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный до 15 м/с.

В пятницу и субботу днём столбик термометра поднимется до +16, ночью — до +10. Переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер юго-западный до 15 м/с.