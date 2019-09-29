В Свердловской области не хватает 25 тысяч мусорных контейнеров

Районы с наибольшим дефицитом — это Горноуральском ГО, Сосьва, Верхотурье, Полевской, Первоуральск, Артинском, Алапаевский, Ирбитский, Слободотуринский районы, рассказал на совещании по вопросам обращения ТКО и. о. губернатора Алексей Орлов.

Ранее для оборудования площадок из областного бюджета были выделены 86 млн рублей. Сейчас в регионе оборудовано 13,3 тысяч площадок и установлено 28 тысяч контейнеров.

Ещё три тысячи площадок не внесены в муниципальные реестры, отметил Орлов. На сайтах они либо не публиковались, либо «запрятаны так, что отыскать необходимую информацию жителям практически невозможно».