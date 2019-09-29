В Свердловской области не хватает 25 тысяч мусорных контейнеров
В Свердловской области для соблюдения санитарных норм не хватает 9 тысяч площадок для мусора и 25 тысяч контейнеров, сообщает департамент информполитики региона.
Районы с наибольшим дефицитом — это Горноуральском ГО, Сосьва, Верхотурье, Полевской, Первоуральск, Артинском, Алапаевский, Ирбитский, Слободотуринский районы, рассказал на совещании по вопросам обращения ТКО и. о. губернатора Алексей Орлов.
Ранее для оборудования площадок из областного бюджета были выделены 86 млн рублей. Сейчас в регионе оборудовано 13,3 тысяч площадок и установлено 28 тысяч контейнеров.
Ещё три тысячи площадок не внесены в муниципальные реестры, отметил Орлов. На сайтах они либо не публиковались, либо «запрятаны так, что отыскать необходимую информацию жителям практически невозможно».
Это недопустимо. Ставлю задачу главам муниципалитетов обеспечить чёткое соблюдение требований к наполнению и ведению реестров мест накопления ТКО. Свердловчане должны иметь полное представление о размещении площадок для сбора мусора. Это важное условие формирования экологической культуры населения и возможность избежать появления новых несанкционированных свалок,подчеркнул Алексей Орлов.