Креков обвинил школьников в росте заболеваемости коронавирусом в Свердловской области

Вице-губернатор Павел Креков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Свердловской области произошел за счет школьников и молодежи.

По его словам, большинство из них переносит заболевание бессимптомно, либо с минимальными проявлениями. Мы фиксируем незначительный рост заболеваемости COVID-19. Это абсолютно предсказуемая вещь, мы предполагали больший рост и были готовы. Заболеваемость возросла на 15%, сказал он. Он добавил, что на данный момент не планируется вводить серьезные ограничительные меры. Кроме того, в регионе было развернуто 400 дополнительных коек для больных коронавирусом, а также инфекционными заболеваниями. На данный момент в Свердловской области действует около 3,6 тысяч коек для пациентов, но половина из них свободны. В Свердловской области на сегодняшний день выявлено 29 005 случаев заражения коронавирусом, из них 21 725 человек выздоровели, еще 597 — скончались.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter