Креков обвинил школьников в росте заболеваемости коронавирусом в Свердловской области

Креков обвинил школьников в росте заболеваемости коронавирусом в Свердловской области

Сегодня, 14:04Здоровье и экологияPhoto: сайт Губернатора Свердловской области
Вице-губернатор Павел Креков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Свердловской области произошел за счет школьников и молодежи.

По его словам, большинство из них переносит заболевание бессимптомно, либо с минимальными проявлениями.

Мы фиксируем незначительный рост заболеваемости COVID-19. Это абсолютно предсказуемая вещь, мы предполагали больший рост и были готовы. Заболеваемость возросла на 15%, сказал он.

Он добавил, что на данный момент не планируется вводить серьезные ограничительные меры.

Кроме того, в регионе было развернуто 400 дополнительных коек для больных коронавирусом, а также инфекционными заболеваниями. На данный момент в Свердловской области действует около 3,6 тысяч коек для пациентов, но половина из них свободны.

В Свердловской области на сегодняшний день выявлено 29 005 случаев заражения коронавирусом, из них 21 725 человек выздоровели, еще 597 — скончались.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Павел Крековзаболеваемостькоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы