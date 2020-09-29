Креков обвинил школьников в росте заболеваемости коронавирусом в Свердловской области

По его словам, большинство из них переносит заболевание бессимптомно, либо с минимальными проявлениями.
Мы фиксируем незначительный рост заболеваемости COVID-19. Это абсолютно предсказуемая вещь, мы предполагали больший рост и были готовы. Заболеваемость возросла на 15%, сказал он.
Он добавил, что на данный момент не планируется вводить серьезные ограничительные меры.
Кроме того, в регионе было развернуто 400 дополнительных коек для больных коронавирусом, а также инфекционными заболеваниями. На данный момент в Свердловской области действует около 3,6 тысяч коек для пациентов, но половина из них свободны.
В Свердловской области на сегодняшний день выявлено 29 005 случаев заражения коронавирусом, из них 21 725 человек выздоровели, еще 597 — скончались.