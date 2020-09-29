Путин предложил продлить выплаты медикам за работу с «коронавирусными» больными

Путин предложил продлить выплаты медикам за работу с «коронавирусными» больными

Сегодня, 21:49Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Президент России Владимир Путин выступил с предложением продлить текущие выплаты врачам, работающим с «коронавирусными больными», сообщает "РИА-Новости".

Президент считает, что выплаты нужно сохранить до конца октября, после зарплата будет складываться из фактически отработанных часов. Именно это предложение озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.

Это означает, что если в течение месяца врач получал 80 тысяч, а количество смен составляет примерно 21, то тогда среднесменная выплата составляет 3880 рублей. И исходя из такой стоимости смены и фактически отработанных смен должна производиться оплата, прокомментировала свою инициативу Голикова.

Путин ответил, что на ближайшие месяцы нерационально менять систему выплат.

Напоминаем, недавно более 50% опрошенных врачей заявили о неготовности больниц ко второй волне COVID-19. Также поднимался вопрос о невыплате обещанных денег за работу с больными пациентами.

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