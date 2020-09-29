Путин предложил продлить выплаты медикам за работу с «коронавирусными» больными

Это означает, что если в течение месяца врач получал 80 тысяч, а количество смен составляет примерно 21, то тогда среднесменная выплата составляет 3880 рублей. И исходя из такой стоимости смены и фактически отработанных смен должна производиться оплата, прокомментировала свою инициативу Голикова.