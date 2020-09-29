Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости пневмонией в Свердловской области

По данным регионального Минздрава, в Свердловскую область поступила 851 тысяча доз вакцины от гриппа для взрослых и 327,6 тысяч доз для детей. По состоянию на 25 сентября прививки поставили более 985 тысяч уральцев. Также на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев заявлял, что в область поступит более трех тысяч доз вакцины от коронавируса.