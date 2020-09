Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости пневмонией в Свердловской области

В Свердловской области за период с 21 по 27 сентября было зарегистрировано более 1,3 тысячи случаев внебольничной пневмонии, что на 44% выше уровня прошлой недели и в 1,6 раза аналогичного периода прошлого года, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

За тот же период было выявлено более 28,3 тысячи случаев ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога на 10,6% и ниже уровня прошлой недели на 21%. По данным регионального Минздрава, в Свердловскую область поступила 851 тысяча доз вакцины от гриппа для взрослых и 327,6 тысяч доз для детей. По состоянию на 25 сентября прививки поставили более 985 тысяч уральцев. Также на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев заявлял, что в область поступит более трех тысяч доз вакцины от коронавируса. Свердловская область получит более трех тысяч доз вакцины от COVID-19

