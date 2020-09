За минувшие сутки в Нижнем Тагиле зафиксировано 24 случая заражением COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В Нижнем Тагиле с начала пандемии выявлено 1832 случая заражения. В Свердловской области за сутки зафиксировано 143 случая, всего коронавирусом заразились 29 005 свердловчан. По выздоровлению выписаны 69 человек, всего с начала пандемии — 21 725 пациентов. С 28 по 29 сентября зафиксировано пять летальных случаев, общее число умерших возросло до 597.

