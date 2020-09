В Свердловской области число выявленных случаев COVID-19 превысило 29 тысяч

С 28 по 29 сентября в Свердловской области зарегистрировано 143 случая заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб региона.

Всего с начала пандемии зафиксировано 29 005 случаев заболевания. По выздоровлению из больниц выписано 69 человек, общее число составило 21 725 пациентов. За время пандемии в Свердловской области зарегистрировано 597 летальных случаев, в том числе пять за минувшие сутки. В России за прошедшие сутки выявили 8 232 случая заболевания коронавирусом в 83 регионах страны. Общее число случаев составило 1 167 805. Число выписанных по выздоровлению пациентов достигло 952 399, из них за минувшие сутки выписали 6 479 человек. Оперштаб подтвердил смерть 160 россиян, всего от коронавируса скончались 20 545 человек.

