Значения остались нулевыми: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 сентября

Значения остались нулевыми: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 сентября
Значения остались нулевыми: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 сентября
Сегодня, 10:24Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
29 сентября во время 2-минутных замеров воздуха в Нижнем Тагиле в 9:05 утра превышений ПДК выявлено не было.

В среду 29 сентября замеры формальдегида, диоксида азота, синильной кислоты, сероводорода и диоксида серы осуществлялись у железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле при температуре воздуха +1 градус и северо-западном ветре со скоростью 3 метра в секунду. По итогам 2-минутных замеров результаты всех пяти-веществ загрязнителей на экране газоанализатора «Геолан-1П» остались по нолям.

Ежедневно в прямом эфире Instagram корреспондент TagilCity.ru транслирует замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
ЭкологияНижний ТагилЭксклюзив
Материалы по теме:
экологиявоздухзамерыНижний Тагилзагрязнения
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы