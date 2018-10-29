АЗС нарушает? Жители Верх-Нейвинска вынуждены использовать воду с запахом бензина

В Верх-Нейвинске специалисты выявили утечку нефтепродуктов. Природоохранная прокуратура нашла источник, загрязняющий почву и подземные воды. Вероятной причиной считается утечка из резервуаров и, возможно, из старых заглубленных емкостей АЗС BNP, по адресу улица 8 Марта, 57а.

В октябре были отобраны пробы почвы на территории АЗС, где расположен склад и три земельных участка жителей Верх-Нейвинска. Также пробы воды были взяты из подземных скважин домовладений и Верх-Нейвинского пруда. В ходе лабораторных исследований в пробах было выявлено наличие нефтепродуктов.

Степень влияния утечки нефтепродуктов на качество подземных вод расценивается специалистами как опасная. Было возбуждено административное дело по факту нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Почему ранее жители посёлка не могли достучаться до надзорного органа? Ведь вода в скважинах на участках людей приобрела стойкий запах бензина не вчера! Серьёзные вопросы останутся и после закрытия злополучной частной автозаправки с дырявым хранилищем топлива. Кто определит масштаб заражения и угрозу местным рекам? Кто организует и какой бюджет оплатит мероприятия по устранению экологического бедствия? Думаю, вместе с администрацией города будем выходить на губернатора, без всесторонней помощи области эту проблему не устранить...написал в соцсетях депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.