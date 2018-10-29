Десятки работников школьных столовых в Свердловской области оказались инфицированы
Сегодня, 12:20Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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У нескольких десятков сотрудников школьных столовых и детских садов найдены возбудители острых кишечных инфекций. Все инфицированные сотрудники отстранены от работы.
Обследования сотрудников пищеблоков в детских учреждениях прошли в связи с подготовкой к сезону повышенных рисков заболеваемости кишечными инфекциями.
К началу октября сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили 9 605 человек. Выяснялось, что у 49 работников школьных столовых обнаружен ротавирус, а носителем антигена норовируса стали 71 человек. В детских садах ротавирусом заражены 63 работника, норовирусом – 135.
Все они были отстранены от работы, пишет Ura.ru.
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