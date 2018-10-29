Десятки работников школьных столовых в Свердловской области оказались инфицированы

Обследования сотрудников пищеблоков в детских учреждениях прошли в связи с подготовкой к сезону повышенных рисков заболеваемости кишечными инфекциями.

К началу октября сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили 9 605 человек. Выяснялось, что у 49 работников школьных столовых обнаружен ротавирус, а носителем антигена норовируса стали 71 человек. В детских садах ротавирусом заражены 63 работника, норовирусом – 135.