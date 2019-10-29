Куйвашева просят остановить добычу щебня под Нижним Тагилом возле санатория «Леневка»
Сегодня, 21:32Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Предприятие «Тагильский щебень» планирует построить карьер в 400 метрах от Леневского водохранилища. Депутаты Заксобрания просят Евгения Куйвашева остановить добычу щебня, сообщает «Правда УрФО».
О том, что есть проблемы с добычей щебня сегодня заявил депутат Владимир Радаев.
Он рассказал, что ООО «Тагильский щебень» (собственник Николай Ражев) собирается разрабатывать гранитный карьер с применением взрывчатки вблизи санатория «Леневка». Лицензия предприятия на добычу действует до 2032 года.
Санаторий располагается в 600 метрах от границ водного отвода карьера, а в 400 метрах от них находится Леневское водохранилище, которое выступает в качестве резервного объекта для водозабора Нижнего Тагила.
Для реки Леневка, которая вытекает из водохранилища, в Нижнем Тагиле установлена охранная зона в 100 метров.
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