Куйвашева просят остановить добычу щебня под Нижним Тагилом возле санатория «Леневка»

О том, что есть проблемы с добычей щебня сегодня заявил депутат Владимир Радаев.

Он рассказал, что ООО «Тагильский щебень» (собственник Николай Ражев) собирается разрабатывать гранитный карьер с применением взрывчатки вблизи санатория «Леневка». Лицензия предприятия на добычу действует до 2032 года.

Санаторий располагается в 600 метрах от границ водного отвода карьера, а в 400 метрах от них находится Леневское водохранилище, которое выступает в качестве резервного объекта для водозабора Нижнего Тагила.