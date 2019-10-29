В Свердловской области растёт заболеваемость пневмонией
Сегодня, 16:45Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Почти в половине муниципалитетов Свердловской области за прошедшую неделю увеличился порог заболеваемости пневмонией. Всего в период с 21 по 27 октября выявлено 1,16 тысяч случаев, сообщает «Областная газета».
Этот показатель выше на 23% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Заболеваемость пневмонией превышена в Таборинском районе — 98 случаев на 100 тысяч человек, Богдановиче — 95 случаев, Нижнем Тагиле — 53 случаев, Невьянске — 52 случаев, Красноуральске — 51 случаев, Артёмовском — 45 случаев, Ирбите — 44 случаев.
При этом госпитализировано 73% заболевших, 35 случаев протекают в тяжёлой форме. Из-за пневмонии в Свердловской области закрыты две школы, частично приостановлен образовательный процесс в 12 школах и в двух детсадах.
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