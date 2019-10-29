В Свердловской области растёт заболеваемость пневмонией

Этот показатель выше на 23% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Заболеваемость пневмонией превышена в Таборинском районе — 98 случаев на 100 тысяч человек, Богдановиче — 95 случаев, Нижнем Тагиле — 53 случаев, Невьянске — 52 случаев, Красноуральске — 51 случаев, Артёмовском — 45 случаев, Ирбите — 44 случаев.