В Свердловской области возбуждено уголовное дело из-за порчи земли нефтепродуктами
Уголовное дело по статье «Порча земли» возбуждено по материалам Нижнетагильской природоохранной прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По сообщению СМИ о загрязнении почвы одним из свердловских предприятий была проведена прокурорская проверка, в ходе которой установлено, что на участке земли, который использует ООО НПО «Спецпромхим», находятся емкости с нефтепродуктами. Объекты, используемые организацией, не поставлены на учет и несут урон экологии. Работники предприятия осуществляли сброс в почву загрязняющих веществ, причинив тем самым ущерб в размере 265 тысяч рублей. Также ООО НПО «Спецпромхим» не ведет учет образовавшихся отходов, не установлен класс опасности отходов и не утверждены паспорта на отходы. Помимо этого, организация не имеет договора о транспортировке и размещении отходов.
Директору организации вынесено представление, на юрлицо заведено административное дело, организация оштрафована на 120 тысяч рублей. Также в суд направлен иск о возмещении вреда в размере 265 тысяч рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.