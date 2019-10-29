В Свердловской области возбуждено уголовное дело из-за порчи земли нефтепродуктами

По сообщению СМИ о загрязнении почвы одним из свердловских предприятий была проведена прокурорская проверка, в ходе которой установлено, что на участке земли, который использует ООО НПО «Спецпромхим», находятся емкости с нефтепродуктами. Объекты, используемые организацией, не поставлены на учет и несут урон экологии. Работники предприятия осуществляли сброс в почву загрязняющих веществ, причинив тем самым ущерб в размере 265 тысяч рублей. Также ООО НПО «Спецпромхим» не ведет учет образовавшихся отходов, не установлен класс опасности отходов и не утверждены паспорта на отходы. Помимо этого, организация не имеет договора о транспортировке и размещении отходов.