Прокуратура начала проверку гибели рыбы в реке под Нижним Тагилом

По предварительной оценке, погибло несколько десятков карпов. Природоохранная прокуратура попросит полицию провести проверку биологического происшествия.

На мертвую рыбу в субботу 26 октября наткнулись рыбаки. Они утверждают, что берег был усеян карпами. Наибольшее скопление рыбы найдено около запруды, где вода застаивается и покрывается тиной. По мнению рыбаков, причиной гибели карпов могли стать сбросы в Черную Катабку с Восточных очистных сооружений «Уралхимпласта».

Участок реки, где рыбаки заметили мертвых карпов Фото: скриншот Яндекс.карты

На предприятии версию о возможном сбросе в реку отрицают.

Обозначенное на карте место находится в 2,5 км от Восточных очистных сооружений. Все работы по очистке сточных вод «Биологические очистные сооружения УХП» осуществляют согласно технологическому регламенту. Мониторинг качества очистки проводится 4 раза в сутки. В обозначенный период экологическое управление компании никаких технологических отклонений не фиксировало. Очистка вод осуществляется в штатном режиме, заявили в пресс-службе «Уралхимпласта».

Еще одна версия — рыбаки могли принять за Черную Катабку старую реку УВЗ. Там иногда рыбачат, хотя это технический водоем. Какие процессы там происходят на данный момент неизвестно.

Заявление о массовой гибели рыбы поступило в Нижнетагильскую природоохранную прокуратуру поступило 29 октября.

Обращение зарегистрировано и сегодня будет направлено в отдел полиции № 17 для проведения доследственной проверки. Сотрудники должны будут выехать на место происшествия, прокуратура будет контролировать этот процесс, сказал природоохранный прокурор Денис Исаков.