Прокуратура начала проверку гибели рыбы в реке под Нижним Тагилом
В Нижнем Тагиле в небольшой реке Черная Катабка, расположенной за Северным поселком, произошел мор рыбы, сообщает ИА «Все Новости».
По предварительной оценке, погибло несколько десятков карпов. Природоохранная прокуратура попросит полицию провести проверку биологического происшествия.
На мертвую рыбу в субботу 26 октября наткнулись рыбаки. Они утверждают, что берег был усеян карпами. Наибольшее скопление рыбы найдено около запруды, где вода застаивается и покрывается тиной. По мнению рыбаков, причиной гибели карпов могли стать сбросы в Черную Катабку с Восточных очистных сооружений «Уралхимпласта».
На предприятии версию о возможном сбросе в реку отрицают.
Обозначенное на карте место находится в 2,5 км от Восточных очистных сооружений. Все работы по очистке сточных вод «Биологические очистные сооружения УХП» осуществляют согласно технологическому регламенту. Мониторинг качества очистки проводится 4 раза в сутки. В обозначенный период экологическое управление компании никаких технологических отклонений не фиксировало. Очистка вод осуществляется в штатном режиме, заявили в пресс-службе «Уралхимпласта».
Еще одна версия — рыбаки могли принять за Черную Катабку старую реку УВЗ. Там иногда рыбачат, хотя это технический водоем. Какие процессы там происходят на данный момент неизвестно.
Заявление о массовой гибели рыбы поступило в Нижнетагильскую природоохранную прокуратуру поступило 29 октября.
Обращение зарегистрировано и сегодня будет направлено в отдел полиции № 17 для проведения доследственной проверки. Сотрудники должны будут выехать на место происшествия, прокуратура будет контролировать этот процесс, сказал природоохранный прокурор Денис Исаков.
Примерно три недели назад массовый мор рыбы произошел в Черноисточинском пруду. Эксперты выяснили, что причиной ЧП стало развитие пианобактерий. Они привели к кислородному голоданию у рыб и, как следствие, смерти.