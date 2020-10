Служба такси написала жалобу в прокуратуру из-за указа Куйвашева о защитных экранах

Сервис заказов такси «Максим» обратился в прокуратуру с жалобой на новый указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает ZNAK.

По словам представителей сервиса, указ нарушает несколько законов, а также ущемляет права пассажиров и таксистов. Там отметили, что технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает вмешательство в строение и конструкцию автомобиля. Также некоторые организации не имеют в частном владении своих автомобилей, а поэтому арендуют их, что запрещает им каким-либо образом менять транспортное средство. Помимо всего вышеперечисленного, перегородка будет мешать циркуляции воздуха, и это может привезти к запотеванию и ухудшению обзора. Следовательно, возрастает риск ДТП. Также юристы сервиса подчеркнули, что указ нарушает федеральные нормативные акты, которые устанавливают требования к автомобилям такси. Невыполнимые требования могут остановить работу такси, но тогда пассажиры пересядут в общественный транспорт и почти гарантированно будут заражены. Необходимо защитить водителей и пассажиров такси, сохранить в Свердловской области возможность передвигаться спокойно и безопасно,отметил один из юристов. Напомним, сегодня уральские чиновники объяснили правила установки зонирующих перегородок для предприятий общепита и такси. Так, защитные экраны должны быть смонтированы таким образом, чтобы был обеспечен барьер для прямо воздушного потока между людьми. Выбор конфигурации зависит от особенностей интерьера, а также организации пространства в заведении или внутри автомобиля. Жестких требований к материалу, из которого будет сделана перегородка, нет. Это может быть, например, пластиковый экран или пленка. Чиновники Свердловской области объяснили правила установки перегородок в кафе и такси

