Служба такси написала жалобу в прокуратуру из-за указа Куйвашева о защитных экранах

По словам представителей сервиса, указ нарушает несколько законов, а также ущемляет права пассажиров и таксистов. Там отметили, что технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает вмешательство в строение и конструкцию автомобиля. Также некоторые организации не имеют в частном владении своих автомобилей, а поэтому арендуют их, что запрещает им каким-либо образом менять транспортное средство. Помимо всего вышеперечисленного, перегородка будет мешать циркуляции воздуха, и это может привезти к запотеванию и ухудшению обзора. Следовательно, возрастает риск ДТП.