Свердловский минздрав готовит спецотчет из-за очередей в поликлиниках

Свердловский минздрав готовит спецотчет из-за очередей в поликлиниках

Сегодня, 21:11Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловский минздрав по требованию правительства области готовит отчет из-за многочасовых очередей в поликлиниках, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Подготовить отчет к началу недели потребовал замгубернатора Павел Креков, который узнал о непростой ситуации с очередями в поликлиниках, рассказал источник. Министру здравоохранения региона Андрею Карлову и главе горздрава Екатеринбурга Денису Демидову необходимо разобраться, по какой причине в медицинских учреждениях появляются очереди, в которых люди стоят по несколько часов.

Минздраву и горздраву поручено оперативно проанализировать ситуацию во всех лечебно-профилактических учреждениях, после будет большое совещание по усилению амбулаторной службы. Понятно, что коронавирус и сезонные респираторные инфекции сказываются на работе поликлиник, но людей с другими болезнями меньше не стало,подчеркнул источник.

Напомним, накануне жители Нижнего Тагила рассказали об очередях по 50 человек в поликлиниках. В поликлинике № 3 на Липовом тракте в коридорах больницы десятки людей ожидают приема врача. Пациенты рассказывают, что в очередях находится много людей с признаками ОРВИ.

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