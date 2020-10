С 28 по 29 октября в Нижнем Тагиле выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

В регионе за тот же период подтвердили инфекцию у 290 жителей. За время пандемии в Свердловской области зафиксировано 36 650 случаев заражения, из них 2349 в Нижнем Тагиле. На Среднем Урале от инфекции скончались семь человек. За весь период эпидемии зафиксировано 759 летальных случаев.

