В Свердловской области названы условия выписки пациентов с COVID-19 без теста

В Свердловской области разрешили выписывать из стационаров взрослых пациентов с коронавирусом до получения отрицательных результатов тестов. Соответствующий приказ опубликован на региональном сайте Минздрава.

Теперь медики могут выписывать больных до получения двух отрицательных тестов на COVID-19. Для этого больной должен показывать устойчивую динамику к выздоровлению, он должен соответствовать ряду критериев. У пациента температура тела должна быть не более 37, 5 градусов, сатурация должна составлять не менее 95%, а также больному необходим нормальный уровень лейкоцитов. При соблюдении этих условий больницы на санитарном транспорте имеют право перевезти пациента домой. Бригада при этом должна быть в СИЗах. Напомним, в Свердловской области с начала пандемии выявлено 35 650 случаев заражения коронавирусом. В России поставлен новый рекорд по заболеваемостью COVID-19 за сутки — 17 717 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter