В Свердловской области выявили 290 случаев заражения COVID-19 за сутки

Общее число заразившихся достигло 35 650 человек.
Выписано из больниц 315 свердловчан за сутки. Всего за время эпидемии выздоровели 27 712 свердловчан.
279 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 153 подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии от инфекции скончались 759 пациентов, из них семь с 28 по 29 октября.
В России установлен антирекорд в 17 717 выявленных за сутки заразившихся COVID-19. Таким образом, в общей сложности зарегистрировано 1 581 693 случая выявления коронавирусной инфекции.