В Управлении образования опровергли несоблюдение «антиковидных» правил в 64 школе

Потоки детей на переменах разделяются в соответствии с графиком, с соблюдением социального дистанцирования и использованием разметки на полу. Кроме того, в помещениях регулярно проводится уборка и обработка, работают лампы и рециркуляторы. Также помещения проветриваются, созданы условия для личной гигиены и организован питьевой режим.