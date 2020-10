В Управлении образования опровергли несоблюдение «антиковидных» правил в 64 школе

После заявления матери одного из учеников школы № 64 о несоблюдении мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в учреждении, в Управлении образования Нижнего Тагила опровергли информацию.

Тагильчанка рассказала, что один из сотрудников школы заболел коронавирусом. Однако классный руководитель заверил родителей, что поводов для беспокойства нет. По словам женщины, дети бегают по коридорам, классы общаются между собой, а периодически проводятся сдвоенные уроки. В Управлении образования заявили, что информация не соответствует действительности. Мероприятия, направленные на охрану жизни и здоровья обучающихся МБОУ СОШ № 64, осуществляются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, сообщили TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила. Там рассказали, что с целью минимизации контактов обучающихся совместно с Роспотребнадзором было разработано новое расписание уроков, перемен, а за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет. Потоки детей на переменах разделяются в соответствии с графиком, с соблюдением социального дистанцирования и использованием разметки на полу. Кроме того, в помещениях регулярно проводится уборка и обработка, работают лампы и рециркуляторы. Также помещения проветриваются, созданы условия для личной гигиены и организован питьевой режим. Действия администрации школы в случае регистрации лабораторно-подтвержденного анализа новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди учащихся, педагогов, сотрудников, регламентированы алгоритмом проведения комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий,сообщили в Управлении образования. Тагильчанка рассказала о несоблюдении «антиковидных» мер в 64 школе Там добавили, что при поступлении информации о наличии коронавируса у учащегося или учителя, все противоэпидемические мероприятия проводятся своевременно. Оснований для приостановки деятельности школы № 64 нет.

