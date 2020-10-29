Жители Нижнего Тагила рассказали об очередях по 50 человек в поликлиниках

Жители Нижнего Тагила рассказали об очередях по 50 человек в поликлиниках

Сегодня, 09:07Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле горожане в соцсетях публикуют фото очередей из нескольких десятков человек в поликлиниках.

В поликлинике № 3 на Липовом тракте в коридорах больницы десятки людей ожидают приема врача. Пациенты рассказывают, что в очередях находится много людей с признаками ОРВИ. На фото видно, что социальная дистанция между ожидающими не соблюдается.

Все кашляют, у людей температура. Все кричат и возмущаются, рассказала тагильчанка.

Очередь в поликлинике
Photo:TagilCity.ru

В поликлинике № 4 также скапливаются очереди из пациентов. По словам председателя ОД «Тагил без ям» Никиты Чапурина, накануне на прием к двум терапевтам в очереди находились около 30 человек, еще 12 — на пост медсестры.

Я приехал в 11.00, зашел в кабинет в 16.40. Приемные часы закончились еще в 15.00, но терапевт продолжила принимать пациентов, рассказал Чапурин.

Очередь в поликлинике №4
Photo:Никита Чапурин

Другая пациентка возмутилась, что в очереди находятся и заболевшие люди, и уже здоровые.

Вчера провела в этой очереди больше пяти часов. Почему отдельный приём для посетителей, которым нужны направления, а не будущий больничный? пишет тагильчанка.

Аналогичная ситуация наблюдается и в поликлинике на Новострое, рассказывают горожане.

Стояла долго. Две очереди было. В моей — 20 человек, в другой — 30. У меня вообще на «ковид» подозрение, поражение легких 7% на КТ, но по телефону врач сказала: «Иди и стой в очереди». Я надела новую маску и перчатки, но когда зашла в помещение, поняла, что зря. Половина вообще без защитных средств, у многих они на подбородке. Потом удивляются, почему у нас вторая волна,рассказала девушка.

По словам тагильчан, в поликлинике № 2 пациенты не выдерживают ожидания.

У меня слов нет про этот бардак. У кабинета народу много. Человек упал, инсульт. Когда попадаешь к врачу, садят на стул у порога — «там сидите». То есть, здесь надо подальше от них сидеть, а в коридоре люди друг к другу вплотную стоят, рассказывает пациентка.

В поликлинике № 1 ситуация выглядит не лучше. Одна из пациенток не дождалась врача после вызова на дом и пришла на прием самостоятельно. На входе людям должны измерять температуру, однако процедура не проводится.

Бедная женщина из регистратуры. Она и принимает всех, и на звонки успевает отвечать. За час, что я простояла, температуру ни у кого не померили, говорит женщина.

Пациенты поликлиники Демидовской больницы пожаловались, что врачи на прием не приходят вовремя, причем очереди тоже из десятков человек.

В очереди человек 30. Многие сидят со вчерашнего дня. Вчера с 16 до 18 просидели, врач просто не пришёл. Сегодня с 13 должен принимать — сидим, все ещё не пришла, говорит мужчина.

Ситуация с очередями в медицинских учреждениях Нижнего Тагила оставляет желать лучшего. Каждый день растет количество заболевших. Кроме того, сейчас сезон повышенной заболеваемости ОРВИ. Не улучшает картину и закрытие одной из поликлиник на ГГМ — одном из самых густонаселенных районов города. Её перепрофилируют для работы с больными COVID-19, а поток пациентов маршрутизируют в поликлинику на улице Новострой.

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