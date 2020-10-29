Жители Нижнего Тагила рассказали об очередях по 50 человек в поликлиниках

Стояла долго. Две очереди было. В моей — 20 человек, в другой — 30. У меня вообще на «ковид» подозрение, поражение легких 7% на КТ, но по телефону врач сказала: «Иди и стой в очереди». Я надела новую маску и перчатки, но когда зашла в помещение, поняла, что зря. Половина вообще без защитных средств, у многих они на подбородке. Потом удивляются, почему у нас вторая волна,рассказала девушка.