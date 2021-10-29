Эпидемиолог рассказал о спаде заболеваемости COVID-19 в Свердловской области

Эпидемиолог рассказал о спаде заболеваемости COVID-19 в Свердловской области
Эпидемиолог рассказал о спаде заболеваемости COVID-19 в Свердловской области
Сегодня, 09:17Здоровье и экологияФото: 1МI
Врач-эпидемиолог рассказал о своем прогнозе роста и спада заболеваемости коронавирусом в Свердловской области.

Выходные и праздничные с 30 октября по 7 ноября 2021 года мало скажутся на снижении роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области, сообщает E1 со ссылкой на прогноз уральского эпидемиолога Александра Соловьева.

Скорее всего, плавное снижение будет идти в течение второй половины ноября и в декабре, возможно, на это наложатся январские каникулы. В прошлом году они очень хорошо повлияли на снижение. А новый подъем может начаться в феврале,сказал эксперт.

Специалист полагает, что только вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах, помогут снизить уровень заболеваемости коронавирусом. Также следует до минимума сократить общение с другими людьми.

Свердловская область ежедневно побивает свои же антирекорды по количеству заболевших, умерших, и пациентов в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, напомнил эксперт.

Напомним, четвертая волна коронавирусной инфекции прогнозируется на территории России и Свердловской области. Редакция TagilCity.ru провела свой анализ уровня подготовки к ней медицинских учреждений Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьпрогноззаболеваемостьростАлександр Соловьевкоронавируспандемия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы