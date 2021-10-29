ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы на 7 тысяч тонн, но в воздух в Тагиле продолжает ухудшаться

ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы на 7 тысяч тонн, но в воздух в Тагиле продолжает ухудшаться
ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы на 7 тысяч тонн, но в воздух в Тагиле продолжает ухудшаться
Сегодня, 13:48Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков посетил ЕВРАЗ НТМК и осмотрел объекты модернизации. Как отчиталось предприятие, выбросы были снижены на 7,4 тысячи тонн (13,7%) с начала реализации проекта.

В рамках проекта «Чистый воздух» ЕВРАЗ НТМК провел модернизацию установки сухого тушения кокса, миксерного отделения конвертерного цеха, доменной печи № 7 с мощной системой аспирации (аналогичная система установлена на домне № 6), а также цеха улавливания коксохимического производства.

На реализацию экологических проектов предприятие потратило 3,2 млрд рублей, а выбросы были снижены на 7,4 тысячи тонн.

Сейчас ЕВРАЗ НТМК проводит вывод из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа на коксохимическом производстве (КХП). По информации пресс-службы предприятия, это позволит снизить выбросы еще на 175 тонн в год. Однако Максим Корольков отметил, что нужно не только снижать общее количество выбросов:

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» важно не только сосредотачиваться на снижении валовых выбросов в атмосферный воздух, но и на снижении выбросов именно тех веществ, которые беспокоят жителей. Проектный офис «Чистый воздух» Минприроды России достиг договорённости с ЕВРАЗ НТМК по реализации дополнительных мероприятий, которые будут направлены на исключение выбросов этих загрязняющих веществ.

Максим Корольков
Фото:TagilCity.ru

Напомним, уровень загрязнения воздуха, по данным Росгидромета, в Нижнем Тагиле ежегодно ухудшается с 2018 года. В 2018 году он оценивался как «низкий», в 2019 года — увеличился до «повышенного» и в 2020 году возрос до «высокого». Основными загрязнителями воздуха в городе являются ЕВРАЗ НТМК, ВГОК и УВЗ.

А TagilCity.ru составило собственную статистику выбросов с превышениями ПДК в период с апреля по сентябрь 2021 года, куда были включены данные газоанализатора редакции и постов УГМС. В итоге вышло, что в течение 72 дней из 183 тагильчане дышали воздухом с превышением нормы загрязнений.

Эти данными заинтересовался руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков, который посетил Нижний Тагил. Чиновник пообещал изучить данные подробнее, чтобы понять причины превышения ПДК загрязнений в течение года, а также разобраться, почему год от года качество воздуха в Нижнем Тагиле падает.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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НТМКвыбросыНижний Тагилмаксим корольков
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