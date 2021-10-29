Опасная бактерия в мясной продукции обнаружена в Свердловской области

Опасная бактерия в мясной продукции обнаружена в Свердловской области
Опасная бактерия в мясной продукции обнаружена в Свердловской области
Сегодня, 09:58Здоровье и экологияФото: 1МI
Опасная бактерия листерия обнаружена в мясе специалистами Россельхознадзора в октябре на территории Свердловской области.

В трех пробах мясной продукции (говяжьем фарше) и одной из свиных субпродуктов обнаружена опасная бактерия Listeria monocytogenes на территории Свердловской области, сообщает пресс-служба свердловского референтного центра Россельхознадзора.

Обнаруженный патогенный организм отличается высокой сопротивляемостью к низким температурам, вызывает заболевание листериоз. Особенно восприимчивые к нему дети и подростки, а также пожилые люди и беременные женщины.

Во избежание возникновения токсикоинфекции следует соблюдать режим тепловой обработки пищевых продуктов: при нагреве до 70 градусов в течение 20-30 минут и 100 градусов в течение 3-5 минут Listeria monocytogenes погибает,рассказали в Россельхознадзоре.

Напомним, режим ЧС из-за африканской чумы свиней и вспышки птичьего гриппа введен в 11 муниципалитетах Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге.

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