Представители Минэко РФ изучат результаты замеров воздуха за полгода от TagilCity.ru

Представители Минэко РФ изучат результаты замеров воздуха за полгода от TagilCity.ru
Представители Минэко РФ изучат результаты замеров воздуха за полгода от TagilCity.ru
Сегодня, 08:00Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Сегодня, 28 октября, делегация проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» приехала в Нижний Тагил. В ходе беседы с журналистами TagilCity.ru руководитель проектного офиса Максим Корольков пообещал изучить и принять во внимание итоги замеров воздуха, которые проводила редакция в течение полугода.

Представители делегации посетили автоматическую станцию контроля атмосферного воздуха возле ФОК «Президентский». В ходе беседы представитель нашей редакции рассказал руководителю проектного офиса Максиму Королькову о результатах замеров воздуха газоанализатором «Геолан-1П» и постами УГМС в период с апреля по сентябрь.

Чиновник пообещал изучить данные подробнее, чтобы понять причины превышения ПДК загрязнений в течение года, а также разобраться, почему год от года качество воздуха в Нижнем Тагиле падает.

Снижали, снижали, и снова все выросло. Я хочу понять, это зимой происходит или летом. Надо наложить данные на пожары и на другие факторы,отметил Максим Корольков.

Напомним, в течение полугода воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений 72 дня. Самым частым веществом-загрязнителем, превышающим норму, оказался формальдегид. А наиболее «пострадавшими» районами — Вагонка и Сухоложский поселок.

Сюжеты:
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замерыНижний Тагилминистерство экологиичистый воздух
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