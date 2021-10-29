Представители Минэко РФ изучат результаты замеров воздуха за полгода от TagilCity.ru

Сегодня, 28 октября, делегация проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» приехала в Нижний Тагил. В ходе беседы с журналистами TagilCity.ru руководитель проектного офиса Максим Корольков пообещал изучить и принять во внимание итоги замеров воздуха, которые проводила редакция в течение полугода.

Представители делегации посетили автоматическую станцию контроля атмосферного воздуха возле ФОК «Президентский». В ходе беседы представитель нашей редакции рассказал руководителю проектного офиса Максиму Королькову о результатах замеров воздуха газоанализатором «Геолан-1П» и постами УГМС в период с апреля по сентябрь. Чиновник пообещал изучить данные подробнее, чтобы понять причины превышения ПДК загрязнений в течение года, а также разобраться, почему год от года качество воздуха в Нижнем Тагиле падает. Снижали, снижали, и снова все выросло. Я хочу понять, это зимой происходит или летом. Надо наложить данные на пожары и на другие факторы,отметил Максим Корольков. В течение 72 дней из 183 воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений Напомним, в течение полугода воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений 72 дня. Самым частым веществом-загрязнителем, превышающим норму, оказался формальдегид. А наиболее «пострадавшими» районами — Вагонка и Сухоложский поселок.

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