Рекордное количество уральцев привилось от COVID-19 за сутки в Свердловской области

В Свердловской области поставлен суточный рекорд по количеству жителей, привившихся против новой коронавирусной инфекции.

За 28 октября 2021 года в Свердловской области первый компонент вакцины «Спутник V» поставили медики 19 057 свердловчанам, сообщает региональный оперштаб. За этот же период второй компонент вакцины получили 9 292 человека, всего за сутки привились 28 349 уральцев. Всего в регионе с начала пандемии полный курс вакцинации прошли 1,3 миллиона жителей области, первым компонентом привились 1,48 свердловчан. Напомним, на территории Свердловской области ожидается четвертая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Редакция TagilCity.ru проверила готовность к ней медицины в Нижнем Тагиле. Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?

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