Рекордное количество уральцев привилось от COVID-19 за сутки в Свердловской области

Рекордное количество уральцев привилось от COVID-19 за сутки в Свердловской области
Рекордное количество уральцев привилось от COVID-19 за сутки в Свердловской области
Сегодня, 12:07Здоровье и экологияФото: 1МI
В Свердловской области поставлен суточный рекорд по количеству жителей, привившихся против новой коронавирусной инфекции.

За 28 октября 2021 года в Свердловской области первый компонент вакцины «Спутник V» поставили медики 19 057 свердловчанам, сообщает региональный оперштаб.

За этот же период второй компонент вакцины получили 9 292 человека, всего за сутки привились 28 349 уральцев.

Всего в регионе с начала пандемии полный курс вакцинации прошли 1,3 миллиона жителей области, первым компонентом привились 1,48 свердловчан.

Напомним, на территории Свердловской области ожидается четвертая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Редакция TagilCity.ru проверила готовность к ней медицины в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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