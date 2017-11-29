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Новости Нижнего Тагила

Убыль населения идет на спад в Нижнем Тагиле (ФОТО)

29 ноября 2017, 17:50Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,население,статистика,снижение,численность,миграция,Черемных,президент
Снижение численности населения идет на спад в городе Нижний Тагил. Эксперты ожидают перелом в сторону увеличения населения за счет повышения уровня рождаемости.

Одну из основных демографических проблем города Нижнего Тагила выделили на публичных слушаниях «О бюджете города», в среду 29 ноября - снижение численности населения. В 2017 году снижение составит - 600 человек. В 2016 году данный показатель был выше на 150 и составил 750 человек. Миграция и естественная убыль - основные причины снижения численности, по мнению экспертов. 

 

К сожалению, ежегодно нас становится немного меньше. На начало 2017 года нас было 358,7 тысяч человек, к концу года население составит 358,1 тысяч человек. Убыль прогнозируется в размере 600 тагильчан, что меньше соответствующего показателя за предыдущий период на 150 человек. Динамика все-таки положительная, но, тем не менее, убыль есть. В прогнозируемом периоде пока ожидаем дальнейшее небольшое сокращение численности населения, за счет естественной и миграционной убыли. -- сообщает Евгения Черемных  - заместитель главы Нижнего Тагила по экономической политике.


Не смотря на прогнозируемое снижение численности населения, эксперты не теряют надежды на изменение демографической ситуации в городе в противоположную сторону, за счет увеличения роста рождаемости. 

Хотя, учитывая вчерашний перечень поручений президента Российской Федерации, можно надеяться на то, что перелом сложившейся тенденции в сторону увеличения, улучшения демографической ситуации в среднесрочном периоде в следующие три года, все-таки, и в Нижнем Тагиле можно будет ожидать за счет возобновления роста рождаемости. -- рассказала Евгения Черемных


По прогнозам в 2018 году на 716 человек снизится количество тагильчан, а к 2020 году количество населения города Нижний Тагил будет на 1100 человек меньше, чем в 2017 году. Не смотря на то, что численность жителей Нижнего Тагила пока снижается, убыль населения уже идет на спад. И это позволяет полагать, что через некоторое время в городе начнется прирост населения. 

По консервативному прогнозу численность населения города к концу 2018 года все-таки уменьшится на 716 человека, а на начало 2020 года составит 357 600 человек и уже будет на 1100 человек меньше уровня 2017 года. В прогнозном периоде также ожидается тенденция снижения численности населения. -- сообщает Евгения Черемных.

 

администрация,город,Нижний Тагил,население,статистика,снижение,численность,миграция,Черемных,президент
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