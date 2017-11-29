Вакцина от столбняка и полиомиелита пропала из аптек Свердловской области

Вакцина «Пентаксим» пропала из аптек и медучреждений Екатеринбурга и Свердловской области.

Об этом рассказали свердловчане, которые собирались сделать детям плановые профилактические прививки. Вакцина «Пентаксим» ставится для профилактики возникновения столбняка, дифтерии, коклюша, полиомиелита и вируса Haemophilus influenzae.





Информацию подтвердили во многих аптеках Екатеринбурга. Минздрав закупил мало вакцины, она быстро закончилась, а новые поступления ожидаются не ранее марта 2018 года, пишет Ura.ru.





В Минздраве Свердловской области пояснили, что «Пентаксима» в регионе нет, но на складах в достаточном количестве хранится вакцина АКДС. Как утверждают в ведомстве, они являются взаимозаменяемыми и абсолютно идентичны.





Однако медики поясняют, что различия между препаратами все-таки есть. Так, АКДС используется для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка. Действие «Пентаксима» распространяется также на полиомиелит и Haemophilus influenzae, что позволяет больше защитить здоровье детей. Кроме того, если при использовании АКДС придется сделать двенадцать инъекций, то инъекций «Пентаксима» достаточно сделать четыре.