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Новости Нижнего Тагила

Вакцина от столбняка и полиомиелита пропала из аптек Свердловской области

29 ноября 2017, 18:00Добавить новость
дети,Екатеринбург,Нижний Тагил,Свердловская область,вакцина,профилактика,аптека,минздрав

Вакцина «Пентаксим» пропала из аптек и медучреждений Екатеринбурга и Свердловской области.

Об этом рассказали свердловчане, которые собирались сделать детям плановые профилактические прививки. Вакцина «Пентаксим» ставится для профилактики возникновения столбняка, дифтерии, коклюша, полиомиелита и вируса Haemophilus influenzae.

Информацию подтвердили во многих аптеках Екатеринбурга. Минздрав закупил мало вакцины, она быстро закончилась, а новые поступления ожидаются не ранее марта 2018 года, пишет Ura.ru.

В Минздраве Свердловской области пояснили, что «Пентаксима» в регионе нет, но на складах в достаточном количестве хранится вакцина АКДС. Как утверждают в ведомстве, они являются взаимозаменяемыми и абсолютно идентичны.

Однако медики поясняют, что различия между препаратами все-таки есть. Так, АКДС используется для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка. Действие «Пентаксима» распространяется также на полиомиелит и Haemophilus influenzae, что позволяет больше защитить здоровье детей. Кроме того, если при использовании АКДС придется сделать двенадцать инъекций, то инъекций «Пентаксима» достаточно сделать четыре.

 
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