День диспансеризации: тагильчане смогут проверить свое здоровье 8 декабря
Сегодня, 13:20Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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8 декабря тагильчане смогут проверить свое здоровье. Единый день диспансеризации пройдет в поликлинике на ул. Окунева, 30.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле в субботу, 8 декабря, состоится Единый день диспансеризации. Пройти медобследование можно в поликлинике №1 на ул. Окунева с 8 до 12 часов. Необходимый минимум анализов и исследований определяется в зависимости от пола и возраста пациента.
Пациенты смогут проверить уровень сахара в крови, сдать анализы на холестерин, сделать ЭКГ и флюорографию. Помимо этого, женщинам старше 39 лет будет предложено сделать маммографию.
На текущий момент из плана диспансеризации исключено УЗИ, а также общие анализы крови и мочи, но они могут быть назначены в случае необходимости после прохождения осмотра, пишут «Все новости».
Желающим обследоваться, при себе необходимо обязательно иметь полис и паспорт. Диспансеризация бесплатная.
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