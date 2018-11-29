День диспансеризации: тагильчане смогут проверить свое здоровье 8 декабря

В Нижнем Тагиле в субботу, 8 декабря, состоится Единый день диспансеризации. Пройти медобследование можно в поликлинике №1 на ул. Окунева с 8 до 12 часов. Необходимый минимум анализов и исследований определяется в зависимости от пола и возраста пациента.

Пациенты смогут проверить уровень сахара в крови, сдать анализы на холестерин, сделать ЭКГ и флюорографию. Помимо этого, женщинам старше 39 лет будет предложено сделать маммографию.

На текущий момент из плана диспансеризации исключено УЗИ, а также общие анализы крови и мочи, но они могут быть назначены в случае необходимости после прохождения осмотра, пишут «Все новости».