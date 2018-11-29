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Невьянское МБУ оштрафовано на 10,5 тыс. рублей за нарушение эксплуатации полигона ТБО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Невьянское МБУ оштрафовано на 10,5 тыс. рублей за нарушение эксплуатации полигона ТБО

Сегодня, 07:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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