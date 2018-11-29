Невьянское МБУ оштрафовано на 10,5 тыс. рублей за нарушение эксплуатации полигона ТБО

Согласно материалам дела, в организации отсутствовали проект обращения с отходами и нормативы их образования, а производственный контроль за состоянием атмосферного воздуха и грунтовых вод не производился. Также МБУ нарушило требования земельного законодательства и самовольно заняло земельные участки, на которых было разрешено размещать твёрдые бытовые отходы.

Против организации был возбуждён ряд дел об административных нарушениях, по результатам рассмотрения которых, предприятие заплатит 10,5 тыс. рублей штрафа, будет обязано установить ограждение полигона твердых бытовых отходов по всему периметру территории и устранить другие нарушения законодательства. Эколог и мастер полигона ТБО по результатам внутреннего расследования были привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.