Остановить эпидемию пневмонии и ОРВИ: в Алапаевске введён особый режим

В городе действует постановление «О введении ограничительных мероприятий на территории МО», рассказали редакции TagilCity.ru в администрации Алапаевска.

В связи с этим предложением Главного государственного санитарного врача в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах запретили проведение массовых мероприятий с участием подростков в закрытых помещениях.

Кроме того, в дошкольных и средних образовательных учреждениях постановили приостанавливать образовательную деятельность в случае, если болеет более 20% учеников.

При выявлении случаев пневмонии более 2-х случаев в классе (группе) - закрытие классов (групп), более 10-ти случаев в образовательном учреждении – временное приостановление деятельности учреждения с переводом на дистанционное обучение сроком до 10-ти дней,говорится в постановлении.

Также в Алапаевске организовали усиление противоэпидемического режима в образовательных, оздоровительных организациях и организациях социальной защиты. Так, ожидается регулярное проведение термометрии и осмотра для выявления больных, усиление контроля соблюдения температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, ношение марлевых масок и другие меры.