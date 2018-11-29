Снегопады и -7 градусов ожидаются в первый день зимы в Нижнем Тагиле

Небольшой минус обещают тагильчанам синоптики в первый день зимы. Так, 1 декабря столбик термометра в дневное время остановится на отметке -7 градусов, ночью возможно похолодание до -9.

В воскресенье, 2 декабря, днем также ожидается -7 градусов, ночью уже холоднее -15 градусов. Возможны снегопады.