Снегопады и -7 градусов ожидаются в первый день зимы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:26Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В первый день зимы в Нижнем Тагиле ожидается -7 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Небольшой минус обещают тагильчанам синоптики в первый день зимы. Так, 1 декабря столбик термометра в дневное время остановится на отметке -7 градусов, ночью возможно похолодание до -9.
В воскресенье, 2 декабря, днем также ожидается -7 градусов, ночью уже холоднее -15 градусов. Возможны снегопады.
Сегодня, 29 ноября, и завтра, 30 ноября, в дневные часы ожидаются снегопады. Сегодня столбик термометра не опустится ниже отметки -13 градусов, завтра – теплее -6 градусов.
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