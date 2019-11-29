«Боль в желудке, рвота». В Екатеринбурге закрыли школу из-за подозрения на инфекцию

Родители учеников рассказали, что после обеда детей отправили по домам из-за подозрения на вспышку острой кишечной инфекции. У детей, пожаловавшихся на недомогание, одинаковые симптому — боль в желудке, рвота.

У многих одни и те же симптомы — боль в желудке, рвота. Сейчас администрация школы собирает информацию обо всех заболевших с симптомами отравления,сообщает источник издания.