«Боль в желудке, рвота». В Екатеринбурге закрыли школу из-за подозрения на инфекцию
Сегодня, 15:19Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге в школе № 197 отменены занятия из-за подозрения на инфекцию. В выходные в образовательном учреждении пройдет санобработка, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Родители учеников рассказали, что после обеда детей отправили по домам из-за подозрения на вспышку острой кишечной инфекции. У детей, пожаловавшихся на недомогание, одинаковые симптому — боль в желудке, рвота.
У многих одни и те же симптомы — боль в желудке, рвота. Сейчас администрация школы собирает информацию обо всех заболевших с симптомами отравления,сообщает источник издания.
В управлении образования Чкаловского района Екатеринбурга пояснили, что пока известно о пяти обратившихся. Однако у некоторых уже диагностирована ОРВИ, так что о вспышке ОКИ пока речь не идет. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, медучреждений и департамента образования.
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