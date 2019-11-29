В 12 городах Свердловской области появились новые мусоровозы
За текущий год в 12 городах Северного АПО Свердловской области обновился парк спецтехники для перевозки твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба «Компании «Рифей».
Новые мусоровозы появились в Пелыме, Карпинске, Верхотурье, Качканаре, Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Новой Ляле, Ивделе, Серове, Кушве, Североуральске и Красноуральске. Количество спецтехники с начала экологической реформы увеличилось на 11% и теперь составляет 245 единиц.
Новые мусоровозы приобретают регоператор «Компания «Рифей» и подрядчики, транспортирующие ТКО. Новые модели КАМазов отличаются повышенной мощностью и проходимостью. Спецтехника используется для вывоза ТКО, крупногабаритного мусора, а также для ликвидации несанкционированных свалок.
Ежедневно в среднем в Северном АПО на линию выходят 135 мусоровозов. Они обслуживают более трёх тысяч контейнерных площадок и пунктов сбора твердых коммунальных отходов.
Сейчас практически все городские округа в Северном кластере начали работу по оборудованию новых мест накопления ТКО. Расширяется охват территорий, где раньше мусор централизованно не вывозили. Формируются новые маршруты и графики транспортирования отходов. Для улучшения качества услуги «Обращение с ТКО» требуется все больше единиц техники и квалифицированных водителей. Считаю, что в этом году взят хороший старт. В следующем году обновление парка спецтехники будет продолжаться,отметил исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.