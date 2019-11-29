В 12 городах Свердловской области появились новые мусоровозы

Новые мусоровозы появились в Пелыме, Карпинске, Верхотурье, Качканаре, Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Новой Ляле, Ивделе, Серове, Кушве, Североуральске и Красноуральске. Количество спецтехники с начала экологической реформы увеличилось на 11% и теперь составляет 245 единиц.

Новые мусоровозы приобретают регоператор «Компания «Рифей» и подрядчики, транспортирующие ТКО. Новые модели КАМазов отличаются повышенной мощностью и проходимостью. Спецтехника используется для вывоза ТКО, крупногабаритного мусора, а также для ликвидации несанкционированных свалок.

Ежедневно в среднем в Северном АПО на линию выходят 135 мусоровозов. Они обслуживают более трёх тысяч контейнерных площадок и пунктов сбора твердых коммунальных отходов.