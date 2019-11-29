В Свердловской области снизилась заболеваемость ВИЧ
Сегодня, 09:53Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В 2019 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией в регионе снизилась на 13%, сообщает правительство Свердловской области.
С 2015 года в Свердловской области показатель заболеваемости ВИЧ составляет 1,5%. Как сообщает глава областного Минздрава Андрей Цветков, ключевой задачей является информирование населения. Также в регионе проводятся профилактические мероприятия, лекции в образовательных учреждения, работают пункты экспресс-тестирования.
Напомним, в России на рассмотрение внесен законопроект о ВИЧ-диссидентстве. Предполагается ввести наказание за пропаганду отрицания ВИЧ-инфекции и отказа от терапии.
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