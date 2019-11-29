В Свердловской области снизилась заболеваемость ВИЧ

С 2015 года в Свердловской области показатель заболеваемости ВИЧ составляет 1,5%. Как сообщает глава областного Минздрава Андрей Цветков, ключевой задачей является информирование населения. Также в регионе проводятся профилактические мероприятия, лекции в образовательных учреждения, работают пункты экспресс-тестирования.