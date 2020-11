Первый месяц зимы принесет свердловчанам морозы до -25 градусов и гололедицу

В Свердловской области ожидается похолодание до -25 градусов и гололедица, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

30 ноября Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до -20 градусов, в низинах и горах до -25 градусов. Днем воздух прогреется до -10 градусов. Ветер слабый. В отдельных районах возможна изморозь. На дорогах - гололедица. 1 декабря Переменная облачность, осадки маловероятны. Ночью ожидается от -13 до -18 градусов, местами до -23 градусов. Днём от -8 до -13 градусов. Преимущественно без ветра. 2 декабря Малооблачно и без осадков. Ночью столбики термометров покажут до -18 градусов, а днем до -13 градусов. Ветер неустойчивый и слабый.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter