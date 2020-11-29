Первый месяц зимы принесет свердловчанам морозы до -25 градусов и гололедицу

30 ноября

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до -20 градусов, в низинах и горах до -25 градусов. Днем воздух прогреется до -10 градусов. Ветер слабый. В отдельных районах возможна изморозь. На дорогах - гололедица.