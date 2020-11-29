Первый месяц зимы принесет свердловчанам морозы до -25 градусов и гололедицу

Первый месяц зимы принесет свердловчанам морозы до -25 градусов и гололедицу

Сегодня, 19:53Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области ожидается похолодание до -25 градусов и гололедица, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

30 ноября

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до -20 градусов, в низинах и горах до -25 градусов. Днем воздух прогреется до -10 градусов. Ветер слабый. В отдельных районах возможна изморозь. На дорогах - гололедица.

1 декабря

Переменная облачность, осадки маловероятны. Ночью ожидается от -13 до -18 градусов, местами до -23 градусов. Днём от -8 до -13 градусов. Преимущественно без ветра.

2 декабря

Малооблачно и без осадков. Ночью столбики термометров покажут до -18 градусов, а днем до -13 градусов. Ветер неустойчивый и слабый.

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