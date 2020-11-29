Потеря сознания, сердечный приступ и COVID: уральская семья написала Путину

Затем за мной приехал муж и повез в поликлинику. За рулем у него случился сердечный приступ. Добравшись до больницы оказалось, что никому нет до нас дела. Не привлекали внимания медиков даже мои крики. Решающим фактором стала лишь моя внезапная потеря сознания. Врачи поставили капельницу, от которой полегчало, поделилась чиновница.