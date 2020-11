Потеря сознания, сердечный приступ и COVID: уральская семья написала Путину

Главный специалист секретариата губернатора Свердловской области намерена подать в суд на региональный Минздрав за оставление в опасности. Женщина упала в обморок в больнице, муж перенес сердечный приступ, а затем у нее и дочери подтвердили COVID-19.

Сотрудница аппарата областной администрации обратилась в письме к президенту России Владимиру Путину с жалобой на ненадлежащую работу областной системы здравоохранения, пишет E1. 24 ноября женщине отказали в обслуживании в стоматологии. У нее воспалился зуб мудрости, из-за чего возник отек гортани и поднялась температура. Она обратилась в кол-центр Минздрава. По ее словам, там удивились зачем она звонит именно им, и посоветовали обратиться в «скорую». Затем за мной приехал муж и повез в поликлинику. За рулем у него случился сердечный приступ. Добравшись до больницы оказалось, что никому нет до нас дела. Не привлекали внимания медиков даже мои крики. Решающим фактором стала лишь моя внезапная потеря сознания. Врачи поставили капельницу, от которой полегчало, поделилась чиновница. На следующий день опять резко повысилась температура тела и была вызвана бригада «скорой». Врач отказался направлять больную на анализы и назначать КТ. В ночь на 28 ноября женщину увезли в ГБ № 14 с приступом удушья и рвотой. Компьютерная томография показала 13% повреждения легких и вскоре был подтвержден «ковид», однако в больницу её не положили, сославшись на отсутствие мест. Следом за чиновницей COVID-19 поразил её дочь, а муж попал в реанимацию, где идентифицировали изношенность сердца на 85%. По словам женщины, она обращалась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в соцсетях, пыталась дозвониться до замминистра здравоохранения и на горячую линию Минздрава, но безрезультатно. В дальнейшем женщина планирует подать в суд на свердловскую систему здравоохранения за оставление её в опасности и отказ в помощи. Свердловский минздрав не нашел нарушений в лечении пожаловавшейся Путину семьи Напомним, в ноябре в Свердловской области прошла федеральная проверка учреждений здравоохранения. По промежуточным итогам был выявлен ряд нарушений. Ревизоры отметили, что в управлении системой здравоохранения региона начался кризис. Устранить недостатки обязали к 1 декабря. «Пациенты дышат кислородом по очереди»: итоги проверки свердловского Минздрава

